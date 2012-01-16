(重温稿)〔背景资料〕欧元区国家主权评级与未偿债务一览表

标题新闻：美国财长努钦告诉IMF总裁拉加德，他期待IMF就汇率政策提供“坦率公正”的分析
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路透法兰克福1月6日电---以下为标准普尔、穆迪与惠誉三大评级机构对欧元区国家主权评级的一览表.
国家 标普 穆迪 惠誉 未偿债务(10亿美元)
奥地利 AA+ Aaa AAA 328
比利时 AA Aa3 AA+ 430
塞浦路斯 BB+ Baa3 BBB 14
爱沙尼亚 AA- A1 A+ 1
芬兰 AAA Aaa AAA 137
法国 AA+ Aaa AAA 2,075
德国 AAA Aaa AAA 2,341
希腊 CC Ca CCC 348
爱尔兰 BBB+ Ba1 BBB+ 165
意大利 BBB+ A2 A+ 2,032
卢森堡 AAA Aaa AAA 13
马耳他 A- A2 A+ 6
荷兰 AAA Aaa AAA 487
葡萄牙 BB Ba2 BB+ 202
斯洛伐克 A A1 A+ 36
斯洛文尼亚 A+ A1 AA- 19
西班牙 A A1 AA- 850
***长期信贷评级***
投资级别 投机级别
标普 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,SD,D
穆迪 Aaa,Aa,A,Baa Ba,B,Caa,Ca,C
惠誉 AAA,AA,A,BBB BB,B,CCC,CC,C,RD,DDD/DD/D
注:标普与惠誉的'AA'级至'CCC'级可加上加号和减号,表示评级在各主要评级分类中的相对位置.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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