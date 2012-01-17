〔欧洲经济〕形势"极严峻",但财政整固有进展--欧洲央行总裁德拉吉

* 财政整固取得令人鼓舞的进展

* 称欧洲央行三年期融资操作正发挥作用

路透法国斯特拉斯堡1月16日电---欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示,欧洲经济形势"极严峻",但欧元区各国政府的财政整顿正取得良好进展.

德拉吉还称,市场在很大程度上已预期到标准普尔周五调降欧元区多国评等的行动,并相应反映在资产价格上.

但他表示经济形势严峻.欧洲央行管理委员会上周决定维持利率於1%记录低点不变後,德拉吉保留了进一步降息的可能性.

"局势非常严峻,我们不应回避这个事实."德拉吉以欧洲系统风险委员会(ESRB)主席身分,对欧洲议会经济暨货币事务委员会陈述证词.

"在2011年最後几个月,某些主权国家能否维持及金融体系韧性的不确定性,加上低迷的增长前景,致使金融市场正常运作和实质经济受到严重扰乱.为反制那种发展,决策者已采取行动."他并称.

德拉吉指出,欧洲央行将在条约规定的范围内竭尽所能对抗危机.

他指欧洲央行上个月提供银行近5,000亿欧元三年期融资的操作,"已起到作用并正在发挥功能."

德拉吉未理会流动性并未进入实质经济的疑虑,称欧洲央行存款工具的利用创新高,未必表示央行融资未在经济中流通.

他呼吁各国政府继续实施预算整固计画,以对抗欧元区债务危机.(完)