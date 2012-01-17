《台湾报摘》--工商时报1月17日

* 头版头条:

--华硕(2357.TW)去年单季跻身欧洲第二大笔记型电脑品牌,面对欧洲变数,华硕财务长张伟明坦言,欧洲国家评等遭降,对市场带来不确定性,第一季的确会比较辛苦.投资机构认为,恐影响华硕第一季营业利益率.

* 其他:

--原订明日登场的奇美电(3481.TW)债权债务协商会议,由於债权金额达2,400亿台币过於庞大,最大债权银行台湾银行昨天已提前召集前10大债权银行召开会前会,并提出纾困草案版本,其中包括四大重点,除了纾困期间提高利率1个百分点,并拟规划一口气展延奇美电还本三年.

--尽管欧债新风暴搅乱昨日台股庆祝行情,驻台13家外资券商仍力挺选後稳定两岸关系对台股带来的加分效益,摩根大通证券随即调升台股投资评等至"中立".麦格理资本证券更看好"中国与台湾结合(CHIWAN)"的新循环.

--元大金控(2885.TW)将重启并购寿险公司计画.据透露,元大金董事长颜庆章上周日在元大金年度高阶经理人大会,明确揭示为扩充元大金控集团总资产规模,不仅涉足寿险领域的步调将持续,今年更将重新启动对外并购寿险公司计画.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 董永年; 审校 乔艳红

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