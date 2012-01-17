《台湾报摘》--工商时报1月17日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--华硕(2357.TW)去年单季跻身欧洲第二大笔记型电脑品牌,面对欧洲变数,华硕财务长张伟明坦言,欧洲国家评等遭降,对市场带来不确定性,第一季的确会比较辛苦.投资机构认为,恐影响华硕第一季营业利益率.
* 其他:
--原订明日登场的奇美电(3481.TW)债权债务协商会议,由於债权金额达2,400亿台币过於庞大,最大债权银行台湾银行昨天已提前召集前10大债权银行召开会前会,并提出纾困草案版本,其中包括四大重点,除了纾困期间提高利率1个百分点,并拟规划一口气展延奇美电还本三年.
--尽管欧债新风暴搅乱昨日台股庆祝行情,驻台13家外资券商仍力挺选後稳定两岸关系对台股带来的加分效益,摩根大通证券随即调升台股投资评等至"中立".麦格理资本证券更看好"中国与台湾结合(CHIWAN)"的新循环.
--元大金控(2885.TW)将重启并购寿险公司计画.据透露,元大金董事长颜庆章上周日在元大金年度高阶经理人大会,明确揭示为扩充元大金控集团总资产规模,不仅涉足寿险领域的步调将持续,今年更将重新启动对外并购寿险公司计画.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。