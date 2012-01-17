《台湾报摘》--经济日报1月17日

* 头版头条:

--行政院科技会报将在明日召开"公开资料加值(Open Data)推动策略会议",结合美商IBM(IBM.N)、日商NEC(6701.T)及台湾宏基(2353.TW)等资通讯大厂,将於今年6月策略结盟,打造全球最大的华人"医疗云".

* 其他:

--政府高层透露,经济部长施颜祥在总统府国安高层会议报告,包括两岸经济协议(ECFA)後续协商谈判即将展开;两岸投保协议签署将加快速度,预订第八次江陈会签署;今年上半年将如期召开两岸经济合作委员会第三次例会;检讨第三阶段开放陆资来台投资.

--中华电信(2412.TW)周一宣布参与中华航空(2610.TW)现金增资案,金额约35亿台币,占华航5.74%股权,成为第三大企业股东.中华电呼应政府发展六大新兴产业,跨足观光云端,这也是中华电有史以来最大转投资案.

--F-TPK宸鸿(3673.TW)获亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire 2触控面板订单,预定第二季出货,加上苹果(AAPL.O)iPad 3开始拉货,平板电脑两大品牌再度为TPK及胜华2384.TW两大触控厂,挹注上半年成长动能.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.