〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初上涨,韩债小跌

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔1月17日电---韩国韩元兑美元KRW=周二盘初上涨,扳回标准普尔调降欧元区数个国家评等後的失土,并重返接近上周结束时所及水准. 0025GMT时,韩元兑美元报1,147.7,周一收盘报1,154.7. 韩股综合股价指数.KS11涨近1.5%. 韩债小跌,3月三年期公债期货KTBc1跌0.03点至104.52.
0025GMT 上日收市价 -------------------------------------------------- 韩元/美元KRW= 1,147.7 1,154.7 日圆/韩元JPYKRW=R 14.9278/427 15.0013/137 韩国公债期货KTBc1* 104.52 104.55 韩国综合股价指数.KS11 1,884.71 1,859.27 ------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价.(完) --编译 戴素萍;审校 王洋 全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。