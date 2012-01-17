〔台湾个股〕银行团对奇美电提纾困草案,拟展延还本三年--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月17日电---台湾工商时报周二报导,银行团提前召开面板大厂奇美电(3481.TW)债务协商会议的会前会,并提出纾困草案版本,其中包括四大重点,除了纾困期间提高利率一个百分点,并拟规划一口气展延奇美电还本三年.
另两大重点包括银行通过纾困决议前,奇美电必须派出董事长以示负责,此外也希望纾困草案内容,全体债权银行可在今年3月底前完成授审、董事会程序,目标是可有三分之二债权银行通过以成案.
报导引述相关人士指出,昨天的会议,尽管主要债权银行-台湾银行规划展延还本期间,并以提高利率一个百分点、加码手续费，来争取债权银行认同,但前10大债权银行仍有多名成员对一口气纾困三年表示反对,主张应该一年一年来.
据悉,昨天与会的前10大债权银行,包括台银、兆丰、合库、一银、土银、彰银、华银、中信银、北富银、玉山银,债权余额规模全都逾百亿台币.(完)
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--记者 董永年; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。