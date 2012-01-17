〔台湾个股〕银行团对奇美电提纾困草案,拟展延还本三年--报载

路透台北1月17日电---台湾工商时报周二报导,银行团提前召开面板大厂奇美电(3481.TW)债务协商会议的会前会,并提出纾困草案版本,其中包括四大重点,除了纾困期间提高利率一个百分点,并拟规划一口气展延奇美电还本三年.

另两大重点包括银行通过纾困决议前,奇美电必须派出董事长以示负责,此外也希望纾困草案内容,全体债权银行可在今年3月底前完成授审、董事会程序,目标是可有三分之二债权银行通过以成案.

报导引述相关人士指出,昨天的会议,尽管主要债权银行-台湾银行规划展延还本期间,并以提高利率一个百分点、加码手续费，来争取债权银行认同,但前10大债权银行仍有多名成员对一口气纾困三年表示反对,主张应该一年一年来.

据悉,昨天与会的前10大债权银行,包括台银、兆丰、合库、一银、土银、彰银、华银、中信银、北富银、玉山银,债权余额规模全都逾百亿台币.(完)

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