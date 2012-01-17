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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 08:54 BJT

〔全球金市〕金价持稳,关注中国数据及欧债危机冲击

路透新加坡1月17日电---现货金周二持稳,此前标准普尔调降欧元区纾困基金的评等;投资人则关注中国的经济成长数据,以研判欧债危机对全球经济的冲击.

0034GMT,现货金XAU=微升0.1%,报每盎司1,645.60美元.

美国期金GCcv1升近1%至1,646.30美元.

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