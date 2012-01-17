〔欧洲金融〕意大利总理蒙堤呼吁协助该国降低举债成本--金融时报

路透伦敦1月16日电---意大利总理蒙堤在金融时报周二的访问中表示,欧元区领导人应尽更大努力以助降低意大利的举债成本.

蒙堤敦促德国应了解到,帮助降低意大利和其他高负债国家的借款成本,是"开明的利己行为".

蒙堤呼吁欧元区债权国家承认意大利经济政策进展,并说他希望该国约高达7%的10年券借款成本能有"显而易见的改善",一般普遍认为,对一个债务约相当国内生产总值(GDP)120%的国家,10年期公债收益率(殖利率)达到7%根本难以为继.

"如果这样积极朝向纪律和稳定的行动还不受到承认...那麽那些正忍受庞大纪律努力的国家恐出现强烈反应."但他并未进一步说明其他国家可能会有哪些反应.(完)