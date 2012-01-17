〔欧洲金融〕意大利总理蒙堤呼吁协助该国降低举债成本--金融时报

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透伦敦1月16日电---意大利总理蒙堤在金融时报周二的访问中表示,欧元区领导人应尽更大努力以助降低意大利的举债成本.
蒙堤敦促德国应了解到,帮助降低意大利和其他高负债国家的借款成本,是"开明的利己行为".
蒙堤呼吁欧元区债权国家承认意大利经济政策进展,并说他希望该国约高达7%的10年券借款成本能有"显而易见的改善",一般普遍认为,对一个债务约相当国内生产总值(GDP)120%的国家,10年期公债收益率(殖利率)达到7%根本难以为继.
"如果这样积极朝向纪律和稳定的行动还不受到承认...那麽那些正忍受庞大纪律努力的国家恐出现强烈反应."但他并未进一步说明其他国家可能会有哪些反应.(完)
--编译 张若琪;审校 戴素萍
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)