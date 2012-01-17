〔西班牙经济〕法国支持西班牙保住其在欧洲央行执委会席位

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
路透马德里1月16日电---法国周一誓言支持西班牙保住其在欧洲央行执行委员会的席位.尽管西班牙的经济影响力式微,看来仍争取保住在欧元区决策核心的地位.
荷兰、卢森堡及芬兰等几个经济规模较小但较稳健的国家,料将在冈萨雷斯-帕拉莫於5月卸任时,争取拿下西班牙在六名成员组成的执行委员会的唯一席位.
"法国全力支持在欧洲央行执委会中要有一位西班牙代表,"法国总统萨科齐在与西班牙首相拉霍伊举行的联合记者会上表示.
拉霍伊表示,西班牙理应保有一席,因为该国是欧元区的第四大经济体.其并称,他的目标是今年在无需进一步加税下达成减赤目标.
西班牙政府一直乐见欧洲央行的举措,像是在次级市场买进西班牙主权债,并向银行提供三年期贷款.
萨科齐则表示,法国必须降低其赤字和支出并提振经济成长,尽管其已丧失了AAA评级.
拉霍伊表示,他相信今年可以达成西班牙减赤目标,赤字降至相当於国内生产总值(GDP)的4.4%,且无需加税,不过他并未明确排除更多加税的可能性.(完)
--编译 戴素萍;审校 李爽
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
路透马德里3月2日 - 周四公布的官方数据显示，西班牙第四季经济 成长终值为较前季增长0.7%，与初值一致。 国家统计局公布，第四季经济同比增长3.0%，亦与预期及初值一致， 增幅低于第三季的3.2%。 统计局确认，西班牙2016年全年经济增长3.2%，增幅与上年持平。( 完) (编译 王兴亚；审校 李爽)