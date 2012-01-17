〔西班牙经济〕法国支持西班牙保住其在欧洲央行执委会席位

路透马德里1月16日电---法国周一誓言支持西班牙保住其在欧洲央行执行委员会的席位.尽管西班牙的经济影响力式微,看来仍争取保住在欧元区决策核心的地位.

荷兰、卢森堡及芬兰等几个经济规模较小但较稳健的国家,料将在冈萨雷斯-帕拉莫於5月卸任时,争取拿下西班牙在六名成员组成的执行委员会的唯一席位.

"法国全力支持在欧洲央行执委会中要有一位西班牙代表,"法国总统萨科齐在与西班牙首相拉霍伊举行的联合记者会上表示.

拉霍伊表示,西班牙理应保有一席,因为该国是欧元区的第四大经济体.其并称,他的目标是今年在无需进一步加税下达成减赤目标.

西班牙政府一直乐见欧洲央行的举措,像是在次级市场买进西班牙主权债,并向银行提供三年期贷款.

萨科齐则表示,法国必须降低其赤字和支出并提振经济成长,尽管其已丧失了AAA评级.

拉霍伊表示,他相信今年可以达成西班牙减赤目标,赤字降至相当於国内生产总值(GDP)的4.4%,且无需加税,不过他并未明确排除更多加税的可能性.(完)