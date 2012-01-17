〔新债招标〕台湾101/2期公债得标利率为1.733%,略低於预期

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透台北1月17日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的20年期公债101/2A01102=TWO得标利率为1.733%,略低於市场预期.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.74-1.77%间,最低预估在1.72%,最高在1.78%.[ID:nCT0500375]
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额734.5亿台币,投标倍数为1.84,低於上次五年期公债101/1的2.13倍.
各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.(完)
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--记者 董永年; 审校 丁淑琴/杨淑祯
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。