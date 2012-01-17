〔新债招标〕台湾101/2期公债得标利率为1.733%,略低於预期

路透台北1月17日电---台湾央行周二表示,财政部委托标售的20年期公债101/2A01102=TWO得标利率为1.733%,略低於市场预期.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.74-1.77%间,最低预估在1.72%,最高在1.78%.[ID:nCT0500375]

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额734.5亿台币,投标倍数为1.84,低於上次五年期公债101/1的2.13倍.

各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.(完)

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