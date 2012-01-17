《外汇动态》海外基金出脱美元/韩元,支撑位在1,145

0134GMT---美元/韩元KRW=KFTC走跌,交易员称,因海外基金出脱,且当地银行间投机客也随之抛售,因预期外资购买现代重工(009540.KS)股票将有相关美元筹码释出.

出口商也可能出脱美元/韩元,以期在农历新年假期前进行结算.

然而,1,145水准料具支撑力道,因为日线图上在1,144.5-1,145.0区域有三道底部支撑,而55日均线切入位则落在1,144.1.