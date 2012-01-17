〔台湾债市〕RP利率不变,年前需求高峰令投信赎回量增

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致不变.今日为农历年前资金需求高峰,加之83亿台币的渣打银行金融债交割,投信赎回规模量增加,各家资金分配不均.
资金调度人士指出,场上虽见大笔投信资金流出,但一般企业、寿险尚有余钱供应,以及尾盘部分资金回流,稍稍纾缓紧缩市况,成交利率区间没有变化.他们并表示,央行近几天刻意维持宽松力道,交易商也多提前准备,本周料能顺利度过.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.
另外,周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。