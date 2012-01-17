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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:32 BJT

〔台湾债市〕RP利率不变,年前需求高峰令投信赎回量增

路透台北1月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周二大致不变.今日为农历年前资金需求高峰,加之83亿台币的渣打银行金融债交割,投信赎回规模量增加,各家资金分配不均.

资金调度人士指出,场上虽见大笔投信资金流出,但一般企业、寿险尚有余钱供应,以及尾盘部分资金回流,稍稍纾缓紧缩市况,成交利率区间没有变化.他们并表示,央行近几天刻意维持宽松力道,交易商也多提前准备,本周料能顺利度过.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.

另外,周五(20日)则有101/2期20年期公债发行,金额400亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进

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