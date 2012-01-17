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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 11:16 BJT

《全球市场》中国数据报喜激励亚股及欧元齐扬,惟欧债疑虑犹存

* MSCI亚太除日本外股指上涨1.4%,日经指数涨0.6%

* 欧元/美元升0.5%,中国数据激励澳元扩大涨幅

* 中国第四季GDP略优於预期

路透东京1月17日电---亚洲股市及欧元周二上扬,中国经济成长数据略优於预期,缓解投资人对欧债危机拖累全球经济活动的疑虑.

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