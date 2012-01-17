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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 11:39 BJT

〔日本股市〕早盘上扬,营建股受灾後重建支出的预期提振

路透东京1月17日电---日本股市日经指数周二早盘上扬,此前中国公布优於预期的经济数据,且法国国库券标售需求强劲,缓解欧债危机可能即将升温的疑虑.

营建和工程类股.ICNST.T上扬2.5%,扩大近期涨势,因预期受惠於地震和海啸的灾後重建支出.

日经指数.N225早盘上涨0.6%,报8,430.73点,低於近8,456点的25日移动均线切入位,但略高於8,429点的五日移动均线.

东证股价指数.TOPX则涨0.5%至728.49点.该指数早盘成交量为过去90日全日成交均值的52%.(完)

--编译 张若琪;审校 蔡美珍

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