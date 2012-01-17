〔韩国个股〕三星集团称2012年投资将增至创纪录的414亿美元(更新版)

(新增细节)

* 计画资本支出增加11%,至31兆(万亿)韩元

* 研发支出将增13%至13.6兆韩元

* 大型投资料在非记忆体晶片类及OLED显示器领域

路透首尔1月17日电---三星集团周二表示2012年投资规模将增至创记录的414亿美元.该集团正设法巩固在行动晶片和平面萤幕的领导地位.

三星目前期望凭借逻辑晶片和有机电激发光显示器(OLED)显示器,重现其在快闪晶片、电脑记忆体晶片和液晶显示器(LCD)平面萤幕方面的成功,尽管低迷的全球经济和资讯科技(IT)支出前景使其同业维持保守的计画.

三星集团[SAGR.UL]未提供47.8兆(万亿)韩元投资计画的具体细节.但分析师普遍预期该集团将提高对行动晶片和下一代OLED平面萤幕显示器的投资.

"三星现金流量强劲,可在新技术上面大胆押注.没有其他IT企业在投资上可胜过三星,因此三星能领先对手找到新的收入来源,拉大彼此差距."NH投资证券分析师Lee Sun-tae说.

三星在声明稿指出,在总投资中,资本支出将达到31兆韩元,较上年增长11%.

分析师预计约25兆韩元(或约八成)的资本支出将放在三星电子和其显示器部门,主要用在提高系统晶片和OLED产能.

分析师称,OLED投资可能从上年的5兆韩元左右增至7兆韩元,其余则花在LCD、可充电电池和发光二极体(LED)方面.(完)