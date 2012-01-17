〔韩国个股〕三星集团称2012年投资将增至创纪录的414亿美元(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 计画资本支出增加11%,至31兆(万亿)韩元
* 研发支出将增13%至13.6兆韩元
* 大型投资料在非记忆体晶片类及OLED显示器领域
路透首尔1月17日电---三星集团周二表示2012年投资规模将增至创记录的414亿美元.该集团正设法巩固在行动晶片和平面萤幕的领导地位.
三星目前期望凭借逻辑晶片和有机电激发光显示器(OLED)显示器,重现其在快闪晶片、电脑记忆体晶片和液晶显示器(LCD)平面萤幕方面的成功,尽管低迷的全球经济和资讯科技(IT)支出前景使其同业维持保守的计画.
三星集团[SAGR.UL]未提供47.8兆(万亿)韩元投资计画的具体细节.但分析师普遍预期该集团将提高对行动晶片和下一代OLED平面萤幕显示器的投资.
"三星现金流量强劲,可在新技术上面大胆押注.没有其他IT企业在投资上可胜过三星,因此三星能领先对手找到新的收入来源,拉大彼此差距."NH投资证券分析师Lee Sun-tae说.
三星在声明稿指出,在总投资中,资本支出将达到31兆韩元,较上年增长11%.
分析师预计约25兆韩元(或约八成)的资本支出将放在三星电子和其显示器部门,主要用在提高系统晶片和OLED产能.
分析师称,OLED投资可能从上年的5兆韩元左右增至7兆韩元,其余则花在LCD、可充电电池和发光二极体(LED)方面.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。