〔企业并购〕SMFG与住友商事合买RBS Aviation,交易价值73亿美元(更新版)

(新增细节)

* 日方企业证实交易

* SMFG将持有RBS Aviation的约70%股权,其余由住友商事持有

* 中国国家开发银行及美国富国银行亦出价竞购

* SMFG与住友商事期望抓住亚洲航空需求成长契机

路透1月17日电---日本三井住友金融集团(SMFG)(8316.T)与住友商事(8053.T)将买下苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的飞机租赁业务,这笔交易价值73亿美元,这也是欧洲银行业开始出脱非核心资产以来,日本银行业者最积极的一次收购.

"随着欧洲同业持续出脱非核心资产,可能会见到更多日本银行业者收购海外资产动作,"一欧系投行分析师指出.

苏格兰皇家银行此时正着手将重心收缩至核心的英国零售和商业银行业务上.该行此次出售飞机租赁业务,是其三年前接受政府注资救助并开始大规模缩减业务後,最大手笔的资产剥离行动.

两家公司声明表示,SMFG将持有RBS Aviation Capital约70%股权,其余由住友商事持有.SMFG与住友商事原本已有一家飞机租赁合资事业.

对SMFG而言,这项交易将扩张旗下租赁事业,租赁事业利润率高於单纯企业贷款.

两家公司表示,将切入亚洲新兴市场日益成长的航空产业,这次收购将协助其扩张在这块领域的海外版图.

这两家企业并未宣布收购成本,但表示RBS飞机业务的资产价值为72亿美元.一知情消息人士稍早称交易价值73亿美元.

消息人士此前称,SMFG在竞购该业务过程中与中国国家开发银行和美国的富国银行(WFC.N)展开竞争.(完)