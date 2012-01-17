〔印尼评等〕惠誉称对印尼金融体系存有疑虑,因资产价格及信贷大增

路透雅加达1月17日电---信评机构惠誉周二表示,惠誉对印尼金融体系存有一些疑虑,因印尼资产价格及贷款急速成长.惠誉上个月将印尼调升至投资等级.

"虽然基於印尼经济内部资产价格及信贷的大幅成长,我们对金融体系存有疑虑,但我们目前并不认为这是压制评等的一个因素,"惠誉亚太主权评等主管Philip McNicholas向路透表示.

惠誉12月将印尼评等升至BBB-,评等展望稳定.(完)