〔路透调查〕德国企业表明支持欧元,驳斥德国退出欧元区的说法

路透慕尼黑1月16日电---路透调查周一显示,德国主要企业表明支持欧元,驳斥工业气体集团Linde(LING.DE)执行长指称该国放弃欧元会更好的说法.

Linde执行长Wolfgang Reitzle向德国明镜周刊(Der Spiegel)表示,倘若要求债台高筑的欧元区国家实施财政纪律的努力落空,则德国应该考虑弃守欧元.

这个看法周一遭到几家绩优企业的反驳."对欧洲产业而言,欧元至关重要,"西门子(Siemens)(SIEGn.DE)执行长Peter Loescher指出.

"若回归德国马克将会是场大灾难,"宝马汽车(BMW)财务长Friedrich Eichiner表示."我们必须竭尽所能避免这样的情事发生.

戴姆勒(Daimler)(DAIGn.DE)一名发言人指出,执行长Dieter Zetsche也支持保全欧元,及德国继续作为欧元区的成员国.

同样地,德国邮政(DPWGn.DE)执行长Frank Appel长久以来始终强调欧元对德国经济的重要性.

"不论拯救欧元的代价为何,都比不上欧元已经及未来将持续为德国及欧洲带来的好处,"Appel称.

他补充说,"特别是欧元为德国带来很大的益处,而欧洲需要欧元方能与美洲及亚洲竞争."

德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)亦指出,欧元对德国有极大的价值.

"据麦肯锡研究结果,德国2010年国内生产总值(GDP)约有1,650亿欧元(2,090亿美元)可归功於欧元,自欧元问世以来,约创造了900万个就业机会,"德国电讯表示.

"这都是支持强势而稳定的欧元明显及量化的论据,"总部位於波昂的德国电讯在声明中指出.

而Linde执行长则表示,德国产业界可以在推出新货币的情况下生存,即便该货币出现升值.

"尽管出口将受创,德国失业率将上扬,但需要更具竞争力的压力将会升高,"该公司执行长Reitzle在接受德国明镜周刊访问时表示.

他称,"若我们要求陷入危机的国家遵守纪律未果的话,则德国需要退出(欧元区)."(完)