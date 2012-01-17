〔路透调查〕德国企业表明支持欧元,驳斥德国退出欧元区的说法

香港已公布经济指标--2017/3/2
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透慕尼黑1月16日电---路透调查周一显示,德国主要企业表明支持欧元,驳斥工业气体集团Linde(LING.DE)执行长指称该国放弃欧元会更好的说法.
Linde执行长Wolfgang Reitzle向德国明镜周刊(Der Spiegel)表示,倘若要求债台高筑的欧元区国家实施财政纪律的努力落空,则德国应该考虑弃守欧元.
这个看法周一遭到几家绩优企业的反驳."对欧洲产业而言,欧元至关重要,"西门子(Siemens)(SIEGn.DE)执行长Peter Loescher指出.
"若回归德国马克将会是场大灾难,"宝马汽车(BMW)财务长Friedrich Eichiner表示."我们必须竭尽所能避免这样的情事发生.
戴姆勒(Daimler)(DAIGn.DE)一名发言人指出,执行长Dieter Zetsche也支持保全欧元,及德国继续作为欧元区的成员国.
同样地,德国邮政(DPWGn.DE)执行长Frank Appel长久以来始终强调欧元对德国经济的重要性.
"不论拯救欧元的代价为何,都比不上欧元已经及未来将持续为德国及欧洲带来的好处,"Appel称.
他补充说,"特别是欧元为德国带来很大的益处,而欧洲需要欧元方能与美洲及亚洲竞争."
德国电讯(Deutsche Telekom)(DTEGn.DE)亦指出,欧元对德国有极大的价值.
"据麦肯锡研究结果,德国2010年国内生产总值(GDP)约有1,650亿欧元(2,090亿美元)可归功於欧元,自欧元问世以来,约创造了900万个就业机会,"德国电讯表示.
"这都是支持强势而稳定的欧元明显及量化的论据,"总部位於波昂的德国电讯在声明中指出.
而Linde执行长则表示,德国产业界可以在推出新货币的情况下生存,即便该货币出现升值.
"尽管出口将受创,德国失业率将上扬,但需要更具竞争力的压力将会升高,"该公司执行长Reitzle在接受德国明镜周刊访问时表示.
他称,"若我们要求陷入危机的国家遵守纪律未果的话,则德国需要退出(欧元区)."(完)
--编译 龚芳;审校 李爽
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年1月 零售销售值 -0.9* -2.9 -6.6 2017年1月 零售销售量 -1.4* -2.9^ -3.6 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
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