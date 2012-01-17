〔东京汇市〕欧元因空头回补买盘进驻上扬,因中国GDP表现优於预期

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 欧元及澳元因空头回补而上扬
* 中国第四季经济放缓幅度低於预期
* 欧元在触及停止单後加速上扬
* 日本财长谈话亦刺激市场买回欧元
* 希腊债务互换谈判备受瞩目
路透新加坡1月17日电---欧元周二因空头回补而小涨,风险性资产普遍获得支撑力道,因数据显示中国第四季经济成长放缓状况低於预期.
欧元兑美元EUR=涨0.5%至1.2729,欧元因停损买盘而加速上涨,脱离上周在EBS电子盘所创的17个月低位1.2624美元.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。