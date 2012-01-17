〔台湾央行〕共发行930.5亿台币存单,发行余额增加508亿

路透基点：中航租赁筹措4亿元人民币三年期贷款--TRLPC
路透3月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中航国际租赁有限公司(简称中航租赁)正在寻求4亿元人民币(5,800万美元)三年定期贷款。
路透台北1月17日电---台湾央行周二表示,今日共发行930.5亿台币存单,相较存单到期金额422.5亿,存单发行余额增加508亿.
央行存单各天期发行金额如下:30天期772.5亿台币,利率为0.87%;91天期119亿台币,利率为0.93%;182天期39亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行2,955.6亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆6,388.55亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周一当日超额准备为374亿台币,累计超额准备为965亿台币,加计前期1%的超额准备为1,848亿台币.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
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