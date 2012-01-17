〔台湾债市〕主要殖利率因股市大涨收高,20年券标售利多仅独享

路透台北1月17日电---台湾债市主要殖利率周二收高,受交易商因应春节长假多停止交易,以及股市大涨影响,除20年券101/2殖利率因标售结果优於预期走低外,主流的五年券101/1殖利率则收高,交易量也大幅萎缩.

针对101/2的标售结果,交易人士说,显示银行与寿险等实质买盘需求不小,因从比较利益角度来看,20年券与10年券的利差最大,对实质买盘而言是进可攻、退可守的标的.倘若春节长假期间一切如常,则节後该券标售的利多,将有机会扩散到其他券上.

"标得不错,显示各寿险业与银行多少有拿一些,殖利率才会切低."一证券商交易员说.

另一证券商交易员则称,虽然交易商多未参与101/2标售,但殖利率依然标低,表示实质买盘的需求强劲.

央行今日中午标售101/2,得标利率为1.733%,略低於市场预期的1.74-1.77%.各行业的得标比重方面,银行业为36.37%、证券业20.88%、票券业1.50%、保险业为41.25%.[ID:nCT0427114]

台湾股市周二收高1.65%,跟随亚洲其它股市的涨势,加权股价指数.TWII升117.46点至7,221.08点,当日开高0.57%.

台湾股市和债市将在周三(18日)封关,1月30日(一)是中国农历春节开红盘.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1 A01101=TWO +1.07 0.9680 0.9595-0.9680 7.5

10 100/9 A00109=TWO -0.20 1.2800 1.2800-1.2810 1.0

20 101/2 A01102=TWO -2.00 1.7300 *1.7300-1.7500 17.5

* 表创该券交易以来殖利率日低

由於债市只交易到周三,多家交易商表示,为配合後台作业,今日即已停止下单,这也是造成五年券101/1未能反映101/2标售利多的原因,预料明日成交量会进一步萎缩.

"我问那些交易商今天在做什麽,他们说就整理交易单,还有...整理环境."一寿险业交易员说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.2800

5 101/1 A01101=TWO 0.9680

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)