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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 14:20 BJT

修正:〔韩国股市〕收盘大涨1.8%,程式交易及外资买气热络

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路透首尔1月17日电---韩国股市周二收盘大涨,来自程式交易及海外投资的人买气旺盛,未受到欧洲连串调降评等消息冲击.

银行股领涨,其中新韩金融集团(055550.KS)跳升7.35%,韩亚金融集团(086790.KS)上扬5.96%.

综合股价指数.KS11收高1.8%至1,892.74点.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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