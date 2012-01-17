《外汇动态》欧元/美元在1.2750上方的卖盘令涨势受限--交易商

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
0617GMT---一名东京银行间交易员表示,商品交易顾问(CTA)多将欧元/美元EUR=卖单挂在1.2750上方,令欧元涨势受限,此一情形或将至少延续至伦敦市场开盘.
多位交易商表示,在上述价位也有一些停损单.他们并称许多市场人士暂停逢高抛售的策略,预期欧元在欧洲时段还有一些上涨空间.
极短线阻力料在1.2770附近,交易员称该价位附近有更多停止单.
欧元最新报1.2731美元.(完)
--编译 张明钧;审校 龚芳
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路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
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