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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 14:30 BJT

《外汇动态》欧元/美元在1.2750上方的卖盘令涨势受限--交易商

0617GMT---一名东京银行间交易员表示,商品交易顾问(CTA)多将欧元/美元EUR=卖单挂在1.2750上方,令欧元涨势受限,此一情形或将至少延续至伦敦市场开盘.

多位交易商表示,在上述价位也有一些停损单.他们并称许多市场人士暂停逢高抛售的策略,预期欧元在欧洲时段还有一些上涨空间.

极短线阻力料在1.2770附近,交易员称该价位附近有更多停止单.

欧元最新报1.2731美元.(完)

--编译 张明钧;审校 龚芳

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