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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 14:33 BJT

〔日本个股〕日立制作所称母公司将认列一笔估值减损4.30亿美元

路透东京1月17日电---日本日立制作所(6501.T)周二表示,计画针对12月止的九个月期间,认列一笔母公司估值减损330亿日圆(4.30亿美元),主要是反映持股价值下跌.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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