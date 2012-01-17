〔表格〕台股外资及陆资买超42.14亿台币,转卖为买

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北1月17日电---台湾证券交易所周二资料显示,外资及陆资在台股买超42.14亿台币,转卖为买,上交易日为卖超56.76亿.
三大法人今日合计买超43.51亿台币,上交易日修正後为卖超97.68亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
1/17 +42.14 +14.44 -13.07 +43.51
1/16 -56.76 -15.26 -25.66r -97.68r
1/13 +93.28 -0.66 -15.65r +76.96r
1/12 +48.22 +2.00 -4.99r +45.22r
1/11 +22.20 +3.62 +8.02r +33.84r
1/10 +100.23 +5.81 +8.63r +114.67r
1/9 +2.88r -3.87r -6.28r -7.27r
1/6 -31.82r +1.13r +5.01r -25.69r
1/5 -2.47r +4.76r +2.97r +5.25r
1/4 -13.69r +0.81r -0.13r -13.02r
1/3 +54.40 +1.55 -10.61r +45.34r
1/2 -13.22 -8.18 -18.90r -40.29r
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本月累计 +245.38 +6.14 -70.66 +180.86 (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。