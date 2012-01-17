〔台湾汇市〕台币兑美元收升7.5分,受台股上扬及中国数据激励

路透台北1月17日电---台币兑美元TWD=TP周二收盘升值7.5分.台股随区域走势上扬逾百点,及中国第四季经济成长率优於预期,带动风险胃纳回温并激励台币走强.

汇银人士指出,台币盘初即反应国际美元弱势而走高,不过外资汇入汇出皆见,於汇价30元附近美元买盘沉重,多空拉锯令盘势陷入胶着;直至进口商买盘逐渐消化,午後台币升幅才再度扩大.临收盘前央行进场调节,收回约3分涨幅.

"选後市场看升(台币),央行为弭平这种过度预期,最近尾盘动作都满大的."一位本地银行交易人士说.

交易商表示,欧元虽反弹但涨幅有限,反倒是澳币等高收益货币升势凌厉,显示资金正流往新兴市场,台币亦受助於出口商抛汇的季节性因素有撑,但面对春节长假的不确定性,台币短线料於区间震荡,明日先看29.85-30.10元间.

今年农历除夕落在1月22日,台股在1月18日(周三)封关,汇市交易至1月20日(周五)止.

台湾加权指数.TWII周二收盘大涨1.65%,至7,221.08点;外资及陆资在台股买超42.14亿台币,转卖为买,上交易日为卖超56.76亿.[ID:nCT0427306]

另外,多数新兴亚洲货币周二上涨,受空头回补与外资买盘提振,因中国公布的经济数据优於预期,帮助缓解了欧债危机打击全球经济的担忧.[EMRG/SGCN]

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