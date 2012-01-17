〔台湾货币市场〕短率大致持稳,拆借热络但供需尚称平衡

* 拆借热络,但短率大致持稳

* 央行放松冲销力道

* 持续保守因应年前通货发行

记者 张雅菁

路透台北1月17日电---台湾银行间短期利率周二大致持稳,农历年长假将致,银行间资金分配不均,市场上拆借热络,但在央行放松冲销力道下,短钱较上日好找,短率尚可持稳.

市场人士表示,近来为因应民众兑换新钞而堆高库现,令周转空间较为压缩,而且面临10天年节长假的积数效应,银行间本周对於准备金积数普遍抱持"宁滥勿缺"的保守心态,以免年後负数缺口回补不及;不过,央行上日存单发行余额大减741亿台币,表明为市场提供适时的流动性,令市况不致紧张.

"local(本地银行)需求满多的,都在拿钱,但不到紧张的程度...;外商普遍是偏多的,"一外商银人士称.

对於本周接下来三个营业日,市场人士指出,虽然公务人员年终奖金已在上周五发放,民间企业亦大致告一个段落,但本周仍需持续留意年前的通货发行,调度一定仍谨慎保守.不过,预期央行会调节冲销力道,不过紧也不太滥,让大家"好过年".

回顾去年2月1日农历年前最後一个营业日,因为多数金融机构已提前因应,市场资金明显趋松,加上有资金缺口的金融机构不多,令短率自高峰回落.不过,去年1月提存期底是落在年假中段,积数效应不同於今年.

本地时间15:31时,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.400%,上日0.404%;区间在0.299-0.730%,上日在0.299-0.740%.

而2-7天拆款利率今日区间在0.392-0.750%,上日在0.392-0.760%.

据央行网站,周一通货发行200.9亿台币,上周五个营业日通货发行共计约1,530亿台币.(here)

**短票利率居高不下**

短票方面,交易商指出,昨日市场延续周五发行量大增的紧缩效应,今日则是已有所舒解,加以行库今日买票意愿不低,票券商的缺口压力大大降低.

对於未来三天市况,票券商人士指出,预期年前发票最高峰应该已过,不致再暴上周五的大量,但银行料坚持买票利率,短票利率仍将居高不下.

农历年後到期的银行间短票利率今日主要成交区间在0.85-0.87%,同上日.

今日存单到期金额为422.5亿台币,存单发行金额待央行稍晚公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期接下来依序为周三是2,035.5亿,周四895亿,周五1,428.5亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正後,周一当日超额准备为374亿台币,累计超额准备为965亿台币,加计前期1%的超额准备为1,848亿台币.

**RP利率大致不变**

台湾债市同业附买回(RP)利率周大致不变.今日为农历年前资金需求高峰,加之83亿台币的渣打银行金融债交割,投信赎回规模量增加,各家资金分配不均.

资金调度人士指出,场上虽见大笔投信资金流出,但一般企业、寿险尚有余钱供应,以及尾盘部分资金回流,稍稍纾缓紧缩市况,成交利率区间没有变化.他们并表示,央行近几天刻意维持宽松力道,交易商也多提前准备,本周料能顺利度过.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.