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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 21:14 BJT

〔美股业绩〕富国银行第四季获利优於预期,不良资产降至260亿美元

路透1月17日电---富国银行(WFC.N)周二表示:

* 第四季每股盈余(EPS)为0.73美元

* 第四季营收为206亿美元

* 第四季EPS预估为0.72美元--汤森路透I/B/E/S

* 第四季不良资产降至260亿美元 (完)

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