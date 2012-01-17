〔路透基点〕台湾日月光联贷案完成签约,金额提高至2.1亿美元--RLPC

路透香港1月17日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士指出,八家银行昨天与台湾日月光(2311.TW)签约,提供三年期定期贷款.贷款规模原目标为2亿美元,最後提高至2.10亿美元.

统筹主办行及额度分配行为澳盛银行(4,800万美元)、汇丰(3,600万美元)、三井住友银行(3,600万美元)、台湾土地银行(2,400万美元)、及兆丰银行(2,400万美元)

美国银行美林(1,800万美元)、华南银行(1,200万美元)及合作金库银行(1,200万美元)为共同主办行.

贷款利率为160-180个基点,依下列情况而定:

若借贷方未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)或净利润率为5%或以上,则利率为160个基点.

若借贷方EBITDA或净利润率降至0-4.9%,则利率为170个基点.

若借贷方EBITDA或净利润率皆低於0%,则利率为180个基点.

据一名消息人士称,承诺3,600万美元或以上的银行,获得先付费用30个基点,承诺2,400万美元或以上的银行,获得24个基点,承诺1,200万美元或以上的银行,获得20个基点.

合约中并没有台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)利差的补偿机制.

这项贷款可延长两年,贷款借款人为日月光位於中国上海、昆山和威海的子公司.

日月光为全球最大的晶片封测厂,该公司在2010年6月曾取得等值4.65亿美元的五年期贷款,包括72亿台币定期贷款和2.40亿美元等值循环信用贷款,台币利率为较次级市场商业本票利率加码,美元利率为较LIBOR加码,是借款人净利润率而定,加码幅度在60-70个基点.(完)