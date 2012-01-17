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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 16:12 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎攀升,受助于投资人冒险意愿升温

瑞士苏黎世1月17日电---瑞郎兑欧元周二因冒险情绪升温而走低,可能扭转自瑞士央行总裁去职之後的升值走势.前央行总裁因涉及外汇交易丑闻而下台.

全球投资人周二都似乎已准备好承担更多风险.

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