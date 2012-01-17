《外汇动态》英镑受中国GDP数据所支撑,或因RBS消息而上扬

0758GMT---在中国国内生产总值(GDP)优於预期进而支撑风险胃纳下,英镑或不失为理想的投资标的.

日本住友斥资47亿英镑,收购苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)旗下飞机租赁业务,肯定会支撑英镑汇价.[ID:nCN1341202]

放空英镑的投机客或许到了被轧空的时候.

多头必须先克服在1.5400前的强劲卖兴(1月13日高点),但停止单挂在1.5450上方伺机而出,在冒险胃纳增强的环境下,英镑在短期内料受支撑.

获利了结需求料於1.5310-1.5280浮现.关键支撑料在1.5200的关卡.(完)

--编译 龚芳; 审校 高琦

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