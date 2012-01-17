版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 16:26 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货升破112美元,受中国数据及美元走疲支撑

0730GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.91美元,报每桶112.25,连续第二日上涨.美国原油期货CLc1上涨1.79美元,报每桶100.49.由於周一美国市场因假期休市,指标原油没有结算价.

"中国数据整体都很不错,令人感到振奋,也提振原油价格,"OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示.

"这表明欧债危机的影响没有预期的那麽糟糕."

亚洲股市、基本金属、欧元与黄金悉数应声上涨,因市场认为中国数据表明该国增长动能未受影响.

美元指数.DXY走软0.5%,因中国激励投资者买入风险资产.

中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於路透调查中分析师预测的8.7%.[ID:nCN1339410](完)

--编译 蔡美珍/李春喜;审校 沈以文/艾茂林

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐