〔国际油市〕布兰特原油期货升破112美元,受中国数据及美元走疲支撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0730GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.91美元,报每桶112.25,连续第二日上涨.美国原油期货CLc1上涨1.79美元,报每桶100.49.由於周一美国市场因假期休市,指标原油没有结算价.
"中国数据整体都很不错,令人感到振奋,也提振原油价格,"OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun表示.
"这表明欧债危机的影响没有预期的那麽糟糕."
亚洲股市、基本金属、欧元与黄金悉数应声上涨,因市场认为中国数据表明该国增长动能未受影响.
美元指数.DXY走软0.5%,因中国激励投资者买入风险资产.
中国国家统计局周二公布数据,2011年第四季国内生产总值(GDP)增速降至8.9%,连续第四季放缓,创2009年第二季以来最低,但数据高於路透调查中分析师预测的8.7%.[ID:nCN1339410](完)
--编译 蔡美珍/李春喜;审校 沈以文/艾茂林
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。