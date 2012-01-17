《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月17日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:上周尾段跌落双重支撑位1.2660/70美元,使欧元下看1.2600重要水位,这是欧元由2010年低点1.8880升至去年高位1.4940的76.4%回档位.附近也有2010年8月低位1.2590.如果跌落此处,下档目标将看向1.2480,也就是2010年7月低点,然後跌向1.2000.上档的主要障碍仍是1.2870/80区域附近阻力,也就是上周高位.如果攻克1.2870/80区域,则可能进一步扩大升至1.3000,甚至1.3080区域.

英镑/美元:英镑持续守在10月低点1.5270之上,上档或下档都没有什麽突破.反弹走势应会在1.5380附近遭遇阻力,中线要持稳,则需要回升到1.5570区域上方,才能重新上看55日均线位置1.5740美元.1.5190水位仍是一重要支撑区域,因为这是英镑/美元由1.4230至1.6745升势的61.8%回档位.在2010年7月低点1.5125也有支撑,若跌落此处,将下看1.4980.

美元/日圆:维持既有状态,支撑位在76.50日圆附近,阻力汇集在55日均线位置77.55,以及由2007年高点124.15拉出的趋势线阻力77.70.重要支撑仍在2011年11月低点76.50附近,该处引发上周的拉回走势.唯有跌落并收在76.50下方,才会开启下探历史低位75.30.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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