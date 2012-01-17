《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦1月17日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB)

欧元/美元:目前进行中的超短线修正有些动力.短线相对强弱指标可能即将出现背离,而目前短线波段走势显示,可能在整体仍旧极为偏空的架构下从此展开一波修正走势.周五中间值1.2740目前正面临考验,如果突破将可看多,欧洲盘初料可见到一些短线需求.在1.2648下方则将重新升起空方讯号.

美元/日圆:如果跌破76.60日圆,年度低点就近在眼前.而跌破1月2日低点76.30就将一路跌至2011年10月底日本干预前的低点75.31日圆.回到77.14日圆之上则可稳守区间低位,并从此处延续涨势.

澳元/美元:短线看来澳元仍受青睐,近期在五个交易日/周调整的一目均衡云区或其上方存有支撑.升穿1.04美元将延伸上看1.0500美元,也可能涨至1.0580美元(涨势过快至此的话,若非过度上涨,就是暗示波动率将上升).

纽约 当日 今年来 2011年

0848GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2752 1.2661 +0.72 -1.49 1.2945

美元/日圆 JPY= 76.61 76.79 -0.23 -0.43 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 97.70 97.22 +0.49 -1.88 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9484 0.9545 -0.64 +1.15 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5368 1.5320 +0.31 -1.07 1.5535

美元/加元 CAD= 1.0126 1.0180 -0.53 -0.66 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0424 1.0306 +1.14 +1.95 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8011 0.7924 +1.10 +2.92 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 79.870 79.110 +0.96 +1.56 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 61.370 60.890 +0.79 +2.57 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 117.73 117.63 +0.09 -1.51 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.3007 1.2986 +0.16 -0.91 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李婷仪;审校 张明钧

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