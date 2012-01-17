〔汽车产业〕欧洲12月新车注册续减,PSA销售下滑19%跌幅居首

路透巴黎1月17日电---根据欧洲汽车工业协会(ACEA)周二公布的数据,欧洲12月新车注册件数加速下滑,汽车销量以PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的跌幅居冠.

12月新车注册减少5.8%,至106万辆,2011年总注册数为1,380万辆,较2010年减少1.4%.

PSA销量下滑19%,至112,802辆,主要受标致品牌系列销售大减23%拖累,雪铁龙品牌销售跌幅较小,为13%.

德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的12月销量成长9%,全年成长7.8%,2011年市占率提高2个百分点至23.3%.

雷诺(RENA.PA)、通用汽车(GM.N)及飞雅特FIA.MI销量分别下滑14%、15%及16%,因业务重心逐渐远离小型车、南欧市场需求大减及车款阵容渐趋老旧.(完)