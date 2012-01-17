〔汽车产业〕欧洲12月新车注册续减,PSA销售下滑19%跌幅居首

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透巴黎1月17日电---根据欧洲汽车工业协会(ACEA)周二公布的数据,欧洲12月新车注册件数加速下滑,汽车销量以PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)的跌幅居冠.
12月新车注册减少5.8%,至106万辆,2011年总注册数为1,380万辆,较2010年减少1.4%.
PSA销量下滑19%,至112,802辆,主要受标致品牌系列销售大减23%拖累,雪铁龙品牌销售跌幅较小,为13%.
德国福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)的12月销量成长9%,全年成长7.8%,2011年市占率提高2个百分点至23.3%.
雷诺(RENA.PA)、通用汽车(GM.N)及飞雅特FIA.MI销量分别下滑14%、15%及16%,因业务重心逐渐远离小型车、南欧市场需求大减及车款阵容渐趋老旧.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。