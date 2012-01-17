〔全球贵金属〕2012年末/2013年初金价料在2,000美元上方触顶--GFMS(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 上半年平均现货价料为每盎司1,640美元
* 上半年中国可能超越印度成为最大黄金消费国
路透伦敦1月17日电---金属顾问公司汤森路透GFMS指出,金价的10年升势已经接近尾声,预估金价在2012年10月到2013年3月期间将在每盎司2,000美元上方的天价触顶.
现货金价XAU=由2001年时每盎司近250美元的低点攀升,2011年9月时达到1,920美元以上的高位.
GFMS指出,金价可望在2012年第四季或2013年第一季超越这个高位纪录,有可能突破2,000美元大关.
GFMS指出,多项因素的综合效应,将确保黄金获得足够的投资人及官方机构需求,协助站上更高价位.
"几乎所有货币的长期价值仍然存在严重疑虑,美元也在其中,美元获得青睐纯粹只是被视为'比较不烂'的选择,特别是在欧元区解体的疑虑之下."
但未来几年金融大环境正常化,可能会使金价失去一些助力.
GFMS指出,金市的10年多头行情正在接近最後阶段,一旦宏观背景有变,黄金投资降温--很可能就在明年--则金价将展开长期回落.
GFMS预测,上半年金价平均将达1,640美元,接近目前水准.美元走升及避险气氛升高,短线可能抑制价格涨势.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。