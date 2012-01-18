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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 14:31 BJT

〔台湾个股〕台积电估第一季营收较上季最多小幅衰退1.62%

路透台北1月18日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周三表示,预估第一季合并营收1,030-1,050亿台币,较上季的1,047亿约是持平至小幅衰退1.62%. 至於毛利率,台积电预估第一季毛利率将在42.5-44.5%,营利率约为28.5-30.5%.而台积电今年的资本支出60亿美元,较上年72.9亿美元,衰退17.7%. 据汤森路透I/B/E/S,13位分析师的平均预估第一季营收为1,002.05亿台币. 台积电稍早公布去年第四季净利315.78亿台币,较市场预估的311.9亿大致持平.但较上年同期衰退22.5%.[nCT0500623] 台积电在今天台股封关日收升1.46%,报76.7台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.17%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如;审校 丁淑琴/曾祥进

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