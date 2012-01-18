〔台湾个股〕台积电估第一季营收较上季最多小幅衰退1.62%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北1月18日电---全球晶圆代工龙头--台积电(2330.TW)(TSM.N)周三表示,预估第一季合并营收1,030-1,050亿台币,较上季的1,047亿约是持平至小幅衰退1.62%. 至於毛利率,台积电预估第一季毛利率将在42.5-44.5%,营利率约为28.5-30.5%.而台积电今年的资本支出60亿美元,较上年72.9亿美元,衰退17.7%. 据汤森路透I/B/E/S,13位分析师的平均预估第一季营收为1,002.05亿台币. 台积电稍早公布去年第四季净利315.78亿台币,较市场预估的311.9亿大致持平.但较上年同期衰退22.5%.[nCT0500623] 台积电在今天台股封关日收升1.46%,报76.7台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.17%.(完) 参考相关细节,可点选台积电网站,网址为(www.tsmc.com) 参看台积电相关新闻,请点选[2330.TW-CMN] --记者 张雅菁; 撰写 高洁如;审校 丁淑琴/曾祥进
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0