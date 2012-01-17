〔东南亚股市〕受中国GDP数据提振上涨,新加坡股市涨幅居前

纽约期市：原糖期货从三个月低位反弹，纽约可可上扬
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透曼谷1月17日电---东南亚股市周二上涨,因中国国内生产总值(GDP)数据优於预期,缓解全球经济的疑虑,从而吸引买家投入区域大型股及资源类股.
消费性类股及金融股也表现居前,因料将受惠於区域强劲内需.
全球主要股市的涨势激发尾盘买气,美国股价指数期约显示周二将开高,而欧洲股市则是触及五个月高点.
新加坡海峡时报指数.FTSTI收盘大涨2.2%,升至两个月高点.泰国股市.SETI上涨1.9%,菲律宾股市.PSI收高1.4%,逼近上周创下的记录高点.
新加坡挂牌的来宝集团(NOBG.SI)大涨5.9%,泰国最大能源企业PTT Pcl (PTT.BK)收高2.8%.
"那些先前因为全球前景疲弱而出售股票的基金业者,如今对於风险资产的需求浮现."曼谷Tisco Securities策略师Viwat Techapoonphol表示,他并称有空头回补买盘.
0948GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数.MIAPJ0000PUS上涨2.7%.
1040GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2815.85 59.36 +2.15 +6.41 2646.35
马来西亚 .KLSE 1519.36 10.30 +0.68 -0.74 1530.73
泰国 .SETI 1056.54 19.53 +1.88 +3.04 1025.32
印尼 .JKSE 3954.76 45.06 +1.15 +3.47 3821.99
菲律宾 .PSI 4642.76 63.84 +1.39 +6.19 4371.96
越南 .VNI 358.86 0.99 +0.28 +2.08 351.55
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(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透纽约/伦敦3月10日 - 原糖期货周五在触及三个月低位后反弹，受助于空头回补，5月/7月原糖期货价差从贴水转为升水。纽约可可期货上扬，因美元走软和技术性买盘。
路透伦敦3月10日 - 期铜周五上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。
路透3月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 286.5 16 - - * 4月 280.9 52 281.7 8 * 5月 276.4 65 277.3 24 * 6月 270.8 201 271.8 19 * 7月 265.5 1067 267.8 106 * 8月 261.7 4506 263.5 702 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G