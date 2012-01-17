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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 18:56 BJT

〔东南亚股市〕受中国GDP数据提振上涨,新加坡股市涨幅居前

路透曼谷1月17日电---东南亚股市周二上涨,因中国国内生产总值(GDP)数据优於预期,缓解全球经济的疑虑,从而吸引买家投入区域大型股及资源类股.

消费性类股及金融股也表现居前,因料将受惠於区域强劲内需.

全球主要股市的涨势激发尾盘买气,美国股价指数期约显示周二将开高,而欧洲股市则是触及五个月高点.

新加坡海峡时报指数.FTSTI收盘大涨2.2%,升至两个月高点.泰国股市.SETI上涨1.9%,菲律宾股市.PSI收高1.4%,逼近上周创下的记录高点.

新加坡挂牌的来宝集团(NOBG.SI)大涨5.9%,泰国最大能源企业PTT Pcl (PTT.BK)收高2.8%.

"那些先前因为全球前景疲弱而出售股票的基金业者,如今对於风险资产的需求浮现."曼谷Tisco Securities策略师Viwat Techapoonphol表示,他并称有空头回补买盘.

0948GMT,摩根士丹利资本国际公司(MSCI)日本除外亚太指数.MIAPJ0000PUS上涨2.7%.

1040GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2815.85 59.36 +2.15 +6.41 2646.35

马来西亚 .KLSE 1519.36 10.30 +0.68 -0.74 1530.73

泰国 .SETI 1056.54 19.53 +1.88 +3.04 1025.32

印尼 .JKSE 3954.76 45.06 +1.15 +3.47 3821.99

菲律宾 .PSI 4642.76 63.84 +1.39 +6.19 4371.96

越南 .VNI 358.86 0.99 +0.28 +2.08 351.55

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(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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