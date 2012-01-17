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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 18:45 BJT

〔亚洲橡胶〕1月17日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月17日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 274.0 16 -- --

2月 275.5 40 278.5 14

3月 280.0 114 281.5 12

4月 284.9 463 286.7 19

5月 288.9 797 291.5 200

6月 291.0 9203 293.8 1752

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王冠中;审校 张明钧

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