〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,投资人担心南美洲旱象

路透新加坡1月17日电---马来西亚毛棕榈油期货周二反弹,因有关乾旱天候可能令阿根廷及巴西豆油供应吃紧的担忧,抵销了有关欧债危机的疑虑.

根据当地气象学家表示,阿根廷旱象本周将更严重,打击原先的期望,市场原本寄望未来数日会有足够降雨来缓解玉米和大豆田的乾旱.

"看来乾旱期又重回南美洲了,不过技术面疲弱且出口落後,料将限制上档,"马来西亚一位与外资经纪商有往来的交易员表示.

不过投资人也密切关注欧元区债务危机,棕榈油期货受到欧债危机的打压,今年迄今下跌0.3%.

指标4月棕榈油期货FCPOc3跳涨1.2%,收报每吨3,164马币(林吉特).价格上日跌至3,099马币,是12月22日以来首见.

成交量为25,785口,略高於平日的25,000口,有些交易商在下周农历春节假期来临之前轧平部位.

路透分析师王涛表示,根据技术分析,棕榈油可能重返1月3日高点3,244马币.

马来西亚气象局并未发出任何大雨警报,不过市场仍密切关注,因洪灾可能令棕榈油从种植地运往港口及工厂的过程更加复杂.(完)