〔马来西亚期市〕棕榈油期货反弹,投资人担心南美洲旱象

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月17日电---马来西亚毛棕榈油期货周二反弹,因有关乾旱天候可能令阿根廷及巴西豆油供应吃紧的担忧,抵销了有关欧债危机的疑虑.
根据当地气象学家表示,阿根廷旱象本周将更严重,打击原先的期望,市场原本寄望未来数日会有足够降雨来缓解玉米和大豆田的乾旱.
"看来乾旱期又重回南美洲了,不过技术面疲弱且出口落後,料将限制上档,"马来西亚一位与外资经纪商有往来的交易员表示.
不过投资人也密切关注欧元区债务危机,棕榈油期货受到欧债危机的打压,今年迄今下跌0.3%.
指标4月棕榈油期货FCPOc3跳涨1.2%,收报每吨3,164马币(林吉特).价格上日跌至3,099马币,是12月22日以来首见.
成交量为25,785口,略高於平日的25,000口,有些交易商在下周农历春节假期来临之前轧平部位.
路透分析师王涛表示,根据技术分析,棕榈油可能重返1月3日高点3,244马币.
马来西亚气象局并未发出任何大雨警报,不过市场仍密切关注,因洪灾可能令棕榈油从种植地运往港口及工厂的过程更加复杂.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。