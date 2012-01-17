欧洲已公布经济指标--2012/1/17

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.6-@-f +持平-@-r +0.5-@-f
德国 第三季 -0.25-@-p +0.5-@-r +3.0-u-p
法国 第三季 +0.3-f 持平-f --
意大利 第三季 -0.2 +0.3 +0.2
消费者物价指数(CPI):
英国 12月 +0.4 +0.2 +4.2
德国 12月 +0.7-f +2.4 +2.1-f
法国(HICP) 12月 +0.4 +0.3 +2.7
意大利(HICP) 12月 +0.3-f -0.1-f +3.7-f
生产者物价指数(PPI):
英国 12月 -0.2 +0.2 +4.8
德国 11月 +0.1 +0.2 +5.2
法国 11月 +0.4 +0.5 +5.6
意大利 11月 +0.1 -0.1 +4.2
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 11月 5.0-@ 5.0-@
德国 12月 6.8-@ 6.9-@
法国 第三季 9.7-@ 9.6-@-r
意大利 11月 8.6-@ 8.5-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 李婷仪;审校 张明钧
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
0820GMT - * 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位) * 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587 * 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间 * 通胀数据将于1000GMT公布 * IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪 * 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)