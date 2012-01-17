美国各类经济指标总览--2012/1/17

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
当前值 前次值
失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)
非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)
平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) 持平(11月) -0.1(10月)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)
实质所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(11月) -0.3(10月)
不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.8 +1.3
(第三季终值) (第二季终值)
GDP平减指数(%) +2.6 +2.6
(第三季终值) (第二季终值)
零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)
雇佣成本(%) +0.3(第三季) +0.7(第二季)
工业生产(%) -0.2(11月) +0.7%(10月修正值)
产能利用率(%) 77.8(11月) 78.0(10月修正值)
初请失业金人数(万人) 39.9 37.5(修正值)
(1月7日当周) (12月31日当周)
联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)
领先指标(%) +0.5(11月) +0.9(10月修正值)
个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)
企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)
建筑支出(%) +1.2(11月) -0.2(10月修正值)
消费者信心 74.0(1月初值) 69.9(12月修正值)
房屋开工(万户) 68.5(11月) 62.7(10月)
建筑许可(万户) 68.1(11月) 64.4(10月)
成屋销售(万户) 442(11月) 425(10月修正值)
新屋销售(万户) 31.5(11月) 31(10月修正值)
工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +3.7(11月修正值) 持平(10月修正值)
供应管理协会非制造业指数 52.6(12月) 52.0(11月)
供应管理协会制造业指数 53.9(12月) 52.7(11月)
趸售(批发)库存(%) +0.1(11月) +1.2(10月修正值)
进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)
出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)
单位劳工成本(%) -2.5 +2.8
(第三季修正值) (第二季修正值)
非农业生产率(%) +2.3 -0.1
(第三季修正值) (第二季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值) (完)
--整理 李婷仪;审校 张明钧
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
0820GMT - * 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位) * 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587 * 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间 * 通胀数据将于1000GMT公布 * IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪 * 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)