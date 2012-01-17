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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 19:22 BJT

美国各类经济指标总览--2012/1/17

当前值 前次值

失业率(%) 8.5(12月) 8.7(11月修正值)

非农业就业岗位(万) 增加20(12月) 增加10(11月修正值)

平均时薪(%) +0.2(12月) 持平(11月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) 持平(11月) -0.1(10月)

不包括食品和能源CPI(%) +0.2(11月) +0.1(10月)

实质所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.3(11月) -0.3(10月)

不包括食品和能源PPI(%) 持平(10月) +0.2(9月)

国内生产总值(GDP)(%) +1.8 +1.3

(第三季终值) (第二季终值)

GDP平减指数(%) +2.6 +2.6

(第三季终值) (第二季终值)

零售销售(%) +0.1(12月) +0.4(11月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差477.5(11月) 逆差432.7(10月)

雇佣成本(%) +0.3(第三季) +0.7(第二季)

工业生产(%) -0.2(11月) +0.7%(10月修正值)

产能利用率(%) 77.8(11月) 78.0(10月修正值)

初请失业金人数(万人) 39.9 37.5(修正值)

(1月7日当周) (12月31日当周)

联邦预算(亿美元) 赤字859.7(12月) 赤字1,373(11月)

领先指标(%) +0.5(11月) +0.9(10月修正值)

个人所得(%) +0.1(11月) +0.4(10月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(11月) +0.1(10月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加203.7(11月) 增加60.2(10月修正值)

企业库存(%) +0.3(11月) +0.8(10月修正值)

建筑支出(%) +1.2(11月) -0.2(10月修正值)

消费者信心 74.0(1月初值) 69.9(12月修正值)

房屋开工(万户) 68.5(11月) 62.7(10月)

建筑许可(万户) 68.1(11月) 64.4(10月)

成屋销售(万户) 442(11月) 425(10月修正值)

新屋销售(万户) 31.5(11月) 31(10月修正值)

工厂订单(%) +1.8(11月) -0.2(10月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) +3.7(11月修正值) 持平(10月修正值)

供应管理协会非制造业指数 52.6(12月) 52.0(11月)

供应管理协会制造业指数 53.9(12月) 52.7(11月)

趸售(批发)库存(%) +0.1(11月) +1.2(10月修正值)

进口物价(%) -0.1(12月) 0.8(11月修正值)

出口物价(%) -0.5(12月) 0.1(11月修正值)

单位劳工成本(%) -2.5 +2.8

(第三季修正值) (第二季修正值)

非农业生产率(%) +2.3 -0.1

(第三季修正值) (第二季修正值)

经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2

(第三季初值) (第二季修正值) (完)

--整理 李婷仪;审校 张明钧

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