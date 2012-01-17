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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 19:23 BJT

〔欧洲金融〕EFSF标售15亿欧元新的六个月期票券,投标倍数为3.1倍

路透柏林1月17日电---德国央行数据显示,欧元区援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)周二发售15.01亿欧元的新六个月期票券,投标倍数为3.1倍,上日美国信用评等机构标准普尔才将EFSF原为AAA级债信评等调降一级至AA+.

德国央行表示,投标金额总计为46.6亿欧元,平均收益率为0.2664%.EFSF是利用德国央行的系统来进行债券标售.

上月EFSF标售19.7亿欧元三个月期票券获得强劲买需,投标倍数为3.2倍.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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