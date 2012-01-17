〔欧洲金融〕EFSF标售15亿欧元新的六个月期票券,投标倍数为3.1倍

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受益于日圆走软及库存偏低
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
路透柏林1月17日电---德国央行数据显示,欧元区援助基金--欧洲金融稳定机构(EFSF)周二发售15.01亿欧元的新六个月期票券,投标倍数为3.1倍,上日美国信用评等机构标准普尔才将EFSF原为AAA级债信评等调降一级至AA+.
德国央行表示,投标金额总计为46.6亿欧元,平均收益率为0.2664%.EFSF是利用德国央行的系统来进行债券标售.
上月EFSF标售19.7亿欧元三个月期票券获得强劲买需,投标倍数为3.2倍.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。