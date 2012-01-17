〔英国央行〕总裁金恩:银行业应强化财务体质而非大发股利及奖金

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高，受益于日圆走软及库存偏低
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
路透伦敦1月17日电---英国央行总裁金恩周二表示:
* 强烈建议英国银行业改善资产负债表体质
* 银行业应当将收益注入资产负债表,而非发放大额股利或薪酬
* 在股价表现不甚亮眼的情况下,若英国银行业仍发出大额奖金,其声誉将会受到冲击
* 苏格兰皇家银行高层取得400万英镑酬劳的情况是让人无法接受的
* 对於银行业主管薪酬的关注,盖过了关於银行放款情况的讨论
* 应更加关注主权债利差而非评级
* 欧洲央行已在缓和欧元区银行业立即的压力上做了很大的努力,但无法改变基本的问题
* 创造另一个流动性体系可以争取更多时间,但根据过去的经验这些争取来的时间并未被好好利用 (完)
TOCOM的天然橡胶库存已降至六年多低位，泰国洪灾令产量减少，以及中国橡胶价格上涨吸引了部分供应，使得TOCOM库存面临数月内耗尽的风险。
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。