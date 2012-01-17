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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 20:10 BJT

〔英国央行〕总裁金恩:银行业应强化财务体质而非大发股利及奖金

路透伦敦1月17日电---英国央行总裁金恩周二表示:

* 强烈建议英国银行业改善资产负债表体质

* 银行业应当将收益注入资产负债表,而非发放大额股利或薪酬

* 在股价表现不甚亮眼的情况下,若英国银行业仍发出大额奖金,其声誉将会受到冲击

* 苏格兰皇家银行高层取得400万英镑酬劳的情况是让人无法接受的

* 对於银行业主管薪酬的关注,盖过了关於银行放款情况的讨论

* 应更加关注主权债利差而非评级

* 欧洲央行已在缓和欧元区银行业立即的压力上做了很大的努力,但无法改变基本的问题

* 创造另一个流动性体系可以争取更多时间,但根据过去的经验这些争取来的时间并未被好好利用 (完)

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