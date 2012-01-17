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货币新闻 | 2012年 1月 17日 星期二 19:49 BJT

〔新闻稿〕惠誉确认台湾的"A+"评等,展望为稳定

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

1月17日电---惠誉确认台湾长期外币及本币发行人违约评等(IDR)分别为A+及AA-.惠誉并确认短期外币IDR为"F1",国家上限评等为"AA".展望为稳定.

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