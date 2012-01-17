〔欧洲金融〕意大利在2012上半年将发行较短天期债券--财政部官员

台湾债市：10年券殖利率收创近一个月新高，因短多弃守卖单出笼

* 10年券殖利率收创近一个月新高 * 短多弃守卖单出笼，殖利率连二日收升 * 市场偏乐观氛围转变，短线观察美债 * 明日106/4殖利率交易区间料在1.12-1.16% 路透台北3月2日 - 台湾10年期公债106/4殖利率周四收创近一个月新高。交易员表示，美债殖利率走扬，引短线多单弃守，促该券殖利率再冲高，并连二日收升；后续观察重点仍在美债殖利率走势。 他们指出，因市场估美联储(FED)中旬升息机率升高，美债短线恐难扭转偏空气氛，亦使原偏乐观的台债市场趋谨慎。106/4殖利率冲破得标利率1.134%后，引爆得标者认赔卖单出笼，促殖利率一度冲破1.15%。 〞看来今天是继续反应短多结束的走势，美债短期内要轧空恐怕有点难度，除非(FED主席)叶伦的鸽子突然飞出来。但不容易，叶伦又变成老鹰(鹰派)了。〞一大型证券商交易员说。 美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息。 一大型银行交易员即称，随着