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债券 | 2012年 1月 17日 星期二 20:15 BJT

〔欧洲金融〕意大利在2012上半年将发行较短天期债券--财政部官员

路透罗马1月17日电---一名意大利财政部高阶官员周二表示,该国2012年初可能发行更多较短天期公债,但下半年将回到较为正常的模式,以确保整体债券天期并未缩短.

财政部主管Maria Cannata表示,意大利整体情势仍具有不确定性,特别是标准普尔调降该国评等後情势更为严峻,但是对於意大利公共债务能否继续下去的疑虑"过於杞人忧天".

Cannata在一场国会听证会上表示,财政部尽力确保平均天期仍接近七年.

她称整体情势获得控制,若说该国10年期公债收益率(殖利率)达到7%水准将使其庞大债务负担的延续性面临风险,这样的说法是错误的."

她并表示,意大利2012年债券发行料约4,500亿欧元,低於2008-2010年间的年度水准.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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