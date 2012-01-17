〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差连续第三日上涨,因炼厂将进行维修

路透新加坡1月17日电---亚洲柴油裂解价差周二连续第三个交易日上涨,因预期有来自印尼的需求.

路透数据显示,2月柴油裂解价差上涨0.22美元,至每桶较迪拜原油升水19.40美元,为一周以来的最高位.

行业消息人士表示,印尼国营能源公司Pertamina[PERTM.UL]计画从3月中起,关闭日均产量125,000桶的Balongan炼厂几近全数的裂解设备以进行维修,为期30-45天.

根据熟悉内情人士称,该公司料将得从现货市场进口柴油及汽油,但会尽可能压低数量,反而会试图从合约供应商处取得需求.

Pertamina已经买进至少100万桶含硫量0.35%柴油,1月和2月交货.

"我认为那是目前期货转掉期(EFS)看涨的一个因素,"一位亚洲炼厂的消息人士说.

2月EFS上升1.20美元至每吨负1.59美元.显示将柴油从亚洲运至欧洲的套利关闭.

交易商表示,菲律宾柴油及航煤需求持续强劲,因有更多人利用国定假期出游.

航煤裂解价差下跌0.28美元,至每桶18.49美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 127.42 127.82 127.62 127.18 0.44 0.35

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.71 130.11 129.91 129.01 0.90 0.70

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.67 131.07 130.87 129.93 0.94 0.72

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.42 131.82 131.62 130.58 1.04 0.80

2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.25 128.25 1.00 0.78

3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.66 127.68 0.98 0.77 (完)