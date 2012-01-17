〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差连续第三日上涨,因炼厂将进行维修

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透新加坡1月17日电---亚洲柴油裂解价差周二连续第三个交易日上涨,因预期有来自印尼的需求.
路透数据显示,2月柴油裂解价差上涨0.22美元,至每桶较迪拜原油升水19.40美元,为一周以来的最高位.
行业消息人士表示,印尼国营能源公司Pertamina[PERTM.UL]计画从3月中起,关闭日均产量125,000桶的Balongan炼厂几近全数的裂解设备以进行维修,为期30-45天.
根据熟悉内情人士称,该公司料将得从现货市场进口柴油及汽油,但会尽可能压低数量,反而会试图从合约供应商处取得需求.
Pertamina已经买进至少100万桶含硫量0.35%柴油,1月和2月交货.
"我认为那是目前期货转掉期(EFS)看涨的一个因素,"一位亚洲炼厂的消息人士说.
2月EFS上升1.20美元至每吨负1.59美元.显示将柴油从亚洲运至欧洲的套利关闭.
交易商表示,菲律宾柴油及航煤需求持续强劲,因有更多人利用国定假期出游.
航煤裂解价差下跌0.28美元,至每桶18.49美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 127.42 127.82 127.62 127.18 0.44 0.35
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 129.71 130.11 129.91 129.01 0.90 0.70
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 130.67 131.07 130.87 129.93 0.94 0.72
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 131.42 131.82 131.62 130.58 1.04 0.80
2月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 129.25 128.25 1.00 0.78
3月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 128.66 127.68 0.98 0.77 (完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。