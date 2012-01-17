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亚洲 | 2012年 1月 17日 星期二 20:38 BJT

〔标题新闻〕日本财政部官员表示,已买进1.2亿欧元EFSF标售的六个月期票券,占总量的8%

注:EFSF为欧洲金融稳定机构的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CH37T]

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