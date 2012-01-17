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市场报道 | 2012年 1月 17日 星期二 21:13 BJT

〔美股盘前〕花旗股价下跌,此前公布财报

路透纽约1月17日电---花旗集团(C.N)股价周二盘前下跌,但自此前挫低3.2%的跌幅中回升,该公司此前公布财报.

美国银行(BAC.N)盘前股价则是上涨1.7%.(完)

--编译 张明钧;审校 王冠中

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