〔美股业绩〕花旗第四季净利同比下滑11%,因交易业务疲弱(更新版)

(新增细节)

* 第四季净利为11.6亿美元,上年同期为13.1亿

* 每股获利(EPS)为0.38美元,市场预估为0.49美元

* 证券及银行营收锐减,因市况疲软

* 盘前股价大跌3%

路透1月17日电---花旗集团(C.N)第四季获利下滑11%,表现不如华尔街分析师预期,因欧债危机打击资本市场交易,且让客户交易意愿下滑.

这家资产居美国第三大的银行业者公布第四季净利为11.6亿美元,每股获利(EPS)为0.38美元,低於上年同期的13.1亿及0.43美元.

根据汤森路透I/B/E/S的调查,分析师平均预估EPS为0.49美元.花旗财报公布後盘前股价下跌3%.

花旗表示,证券及银行业务营收较上年同期下滑29%,当中不包含花旗债务估值变化所产生的帐务影响.

尽管该公司坏帐成本方面有所改善,锐减20亿美元或41%至29亿美元,但获利仍下滑.(完)