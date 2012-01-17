〔美股业绩〕花旗第四季净利同比下滑11%,因交易业务疲弱(更新版)

《路透晚报》--3月2日日间新闻摘要（中港台）
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
(新增细节)
* 第四季净利为11.6亿美元,上年同期为13.1亿
* 每股获利(EPS)为0.38美元,市场预估为0.49美元
* 证券及银行营收锐减,因市况疲软
* 盘前股价大跌3%
路透1月17日电---花旗集团(C.N)第四季获利下滑11%,表现不如华尔街分析师预期,因欧债危机打击资本市场交易,且让客户交易意愿下滑.
这家资产居美国第三大的银行业者公布第四季净利为11.6亿美元,每股获利(EPS)为0.38美元,低於上年同期的13.1亿及0.43美元.
根据汤森路透I/B/E/S的调查,分析师平均预估EPS为0.49美元.花旗财报公布後盘前股价下跌3%.
花旗表示,证券及银行业务营收较上年同期下滑29%,当中不包含花旗债务估值变化所产生的帐务影响.
尽管该公司坏帐成本方面有所改善,锐减20亿美元或41%至29亿美元,但获利仍下滑.(完)
--编译 张明钧;审校 王冠中
新上任的中国银监会主席郭树清周四在发布会“首秀“称，中国银行业系统性风险总体可控，金融业的系统性风险也总体可控；未来要坚决治理各种金融乱象，把防控金融风险放到更加突出的位置，确保不发生系统性金融风险。
指标德国10年期公债收益率触及10日高位，受美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍晚将升息的预期支撑。美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周三表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。
0820GMT - * 欧元/英镑在亚洲时段测试0.8590，之前升穿0.8587(周三高位) * 2月17日高位0.8590。英国制造业PMI数据不及预期，推动欧元/英镑升至0.8587 * 如果欧元区2月通胀率升穿2%，有进一步涨至0.8610-20的空间 * 通胀数据将于1000GMT公布 * IG Metall工会表示，德国纺织工人将获得4.4%的加薪 * 特雷莎梅退欧计划遭遇阻力，上议院投票要求提出修正案 (完) (编译 李爽 审校 艾茂林)